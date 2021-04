Jannik Sinner | ottavi ATP 500 Barcellona | prossimo avversario | precedenti | programma

(Di martedì 20 aprile 2021)si è qualificato aglidi finale del torneo ATP 500 digrazie alla schiacciante vittoria contro il bielorusso Egor Gerasimov. Il giovane tennista italiano si è reso protagonista di un bellissimo successo per 6-3, 6-2 e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne, attuale numero 19 del ranking ATP, scenderà in campo giovedì 22 aprile per disputare il match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’altoatesino, testa di serie numero 11 del tabellone, incrocerà così la racchetta contro un rivale estremamente ostico e dall’indubbio talento, attuale numero 11 al mondo e settima testa di serie del seeding. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare probabilmente contro il russo Andrey Rublev. Ci sono due ...

Advertising

Moixus1970 : RT @OA_Sport: Positivo il debutto di Jannik #Sinner all'ATP 500 di #Barcellona. L'azzurro vince comodamente contro Egor #Gerasimov e accede… - PinascoDanilo : RT @GeorgeSpalluto: Notevole esordio di Jannik Sinner a Barcellona: 63 62 a Gerasimov in un un'ora e 8 minuti. Al prossimo turno, terza sfi… - grazianorossi : ?? Bravo Jannik #Sinner, che batte Gerasimov 6-3 6-2 e accede agli ottavi dell'ATP 500 di Barcellona. Nel prossimo t… - vitasportivait : ?? #Tennis | #BCNOpenBS Jannik #Sinner ???? bagna il suo esordio nel 500 di Barcellona con una vittoria: battuto Ego… - zizionice : RT @OA_Sport: Positivo il debutto di Jannik #Sinner all'ATP 500 di #Barcellona. L'azzurro vince comodamente contro Egor #Gerasimov e accede… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

batte Egor Gerasimov e vola agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellon a. Il 19enne altoatesino, che sulla carta era il favorito, non ha deluso le aspettative e si è imposto ...Passaggio del turno anche perche ha superato il bielorusso Egor Gerasimov nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Barcellona. L'altoatesino si è imposto facilmente in due set con il ...Esordio vincente per Lorenzo Musetti e Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 1.565.480 euro). Musetti, numero 87 del mondo e in gara con una wild card, ha battuto 6-4, 6-3 ...Jannik Sinner batte Egor Gerasimov e vola agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona. Il 19enne altoatesino, che sulla carta era il favorito, non ha deluso le aspettative e si ...