iPad Pro: 10.000 led sotto la scocca e processore M1. Il tablet Apple ora è più potente di un MacBook Air (Di martedì 20 aprile 2021) Apple ha aggiornato il suo iPad Pro: sulla versione da 12.9" arrivano il processore M1 e uno schermo con prestazioni sulla carta incredibili: 10.000 led gestiti in local dimming in meno di 7 mm di spessore. Con thunderbolt e 5G questo tablet ha raggiunto un livello dove iPadOS, nella sua versione attuale, inizia a stare stretto.... Leggi su dday (Di martedì 20 aprile 2021)ha aggiornato il suoPro: sulla versione da 12.9" arrivano ilM1 e uno schermo con prestazioni sulla carta incredibili: 10.000 led gestiti in local dimming in meno di 7 mm di spessore. Con thunderbolt e 5G questoha raggiunto un livello doveOS, nella sua versione attuale, inizia a stare stretto....

Advertising

fanpage : Come sono, quanto costano e quando puoi ordinare i nuovi iPad #AppleEvent - BalutescuM : RT @peppe844: #AppleEvent io e i miei amici che corriamo a rapinare una banca dopo aver visto i nuovi colori degli iMac e il nuovo iPad Pro… - gigibeltrame : iPad Pro con Apple M1 è ufficiale: potente come un MacBook! #digilosofia - gigibeltrame : Apple iPad Pro: per la nuova generazione c'è Apple M1 e molte altre novità #digilosofia - ciro_delsorbo : RT @egg_arg: M1 Macbook + iPhone + Pro Display XDR = new iPad Pro 12.9 inch ?? #AppleEvent -