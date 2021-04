Il Sole entra in area Toro: dal 20 aprile il ritmo cambia (Di martedì 20 aprile 2021) La costellazione del Toro, illustrazione da “Atlas Coelestis” di John Flamsteed, pubblicato nel 1729 (foto Getty Images) Il grande maratoneta dello Zodiaco entra in scena il 20 aprile con passo calmo e sicuro. E? il segno piu? affollato dello Zodiaco. Figlio dell’amore estivo viene concepito al Sole di agosto e nasce con i sensi ben aperti sulla vita. L’Oroscopo del giorno, della settimana e del mese Arrivare subito dopo l’Ariete significa sfatarne la foga competitiva. Far scendere il polverone della sfida. Lui, a differenza del suo predecessore, non brucia le relazioni nel giro di uno starnuto. Anzi, si innamora lentamente, ha bisogno di tempo per valutare, fiutando il bisogno reciproco di appartenenza. L’Oroscopo dell’amore del 2021 Ma adesso i tempi sono diversi, Urano, pianeta del ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) La costellazione del, illustrazione da “Atlas Coelestis” di John Flamsteed, pubblicato nel 1729 (foto Getty Images) Il grande maratoneta dello Zodiacoin scena il 20con passo calmo e sicuro. E? il segno piu? affollato dello Zodiaco. Figlio dell’amore estivo viene concepito aldi agosto e nasce con i sensi ben aperti sulla vita. L’Oroscopo del giorno, della settimana e del mese Arrivare subito dopo l’Ariete significa sfatarne la foga competitiva. Far scendere il polverone della sfida. Lui, a differenza del suo predecessore, non brucia le relazioni nel giro di uno starnuto. Anzi, si innamora lentamente, ha bisogno di tempo per valutare, fiutando il bisogno reciproco di appartenenza. L’Oroscopo dell’amore del 2021 Ma adesso i tempi sono diversi, Urano, pianeta del ...

