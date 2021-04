Advertising

QuiNewsLivorno : Ha un malore, la soccorre l'agente-infermiere - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Soccorre il marito colpito da un malore E lei muore a 58 anni pochi minuti dopo - laprovinciadico : Soccorre il marito colpito da un malore E lei muore a 58 anni pochi minuti dopo -

Ultime Notizie dalla rete : malore soccorre

QuiLivorno.it

Grazie alle sue competenze mediche, un componente dell'equipaggio laureato in scienze infermieristiche ha subito capito che la donna presentava i primi sintomi di un. Gli agenti hanno quindi ..."Ha unin strada, nessuno lo". "Disabile bloccato al buio nel garage per la serranda elettrica ferma per un blackout". Titoli di cronaca apparsi in tempi recenti su giornali e media ...Il Covid-19 colpisce anche un frate francescano che si è sentito male durante la messa a Montoro. Il malore non gli ha consentito di proseguire la celebrazi ...Montoro, frate accusa un malore improvviso durante la celebrazione eucaristica nella chiesa del convento di Santa Maria degli Angeli ...