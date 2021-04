Gli ex nerazzurri contro la Superlega, Figo durissimo: 'Un disastro totale per il calcio' (Di martedì 20 aprile 2021) L'iniziativa è partita da Michele Serra, con la lettera indirizzata a capitan Javier Zanetti nella quale, a nome di tanti tifosi vip e non, ha palesato il malessere per l'ingresso dell'Inter nella ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) L'iniziativa è partita da Michele Serra, con la lettera indirizzata a capitan Javier Zanetti nella quale, a nome di tanti tifosi vip e non, ha palesato il malessere per l'ingresso dell'Inter nella ...

Advertising

sportli26181512 : Gli ex nerazzurri contro la Superlega, Figo durissimo: 'Un disastro totale per il #calcio': Gli ex nerazzurri contr… - Formigoal : 1-MISSION IMPOSSIBLE Quello che arriva a San Siro è un Barcellona che ha già battuto agevolmente i nerazzurri nel… - ennejuve : Contento di andare in Superlega con gli avversari nerazzurri e rossoneri. - genx52 : @EdoardoMecca1 @juventibus gli scudetti cartonati vanno sempre ai nerazzurri - FcInterNewsit : Tottenham-Mourinho: è già finita. Gli Spurs si affidano a Ryan Mason -