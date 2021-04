F1 2021: Lewis Hamilton prova ad Imola le gomme Pirelli del 2022 (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il secondo posto nell’ultimo GP di Imola, è tornato in posta Lewis Hamilton, che sullo stesso circuito ha provato le nuove gomme Pirelli del 2022, a bordo di una Mercedes adattata ai pneumatici ribassati, con una misura di diciotto pollici. Una mattinata densa per il sette volte campione del mondo, che ha completato ben 55 giri, mentre domani (mercoledì 21 aprile ndr) toccherà all’altro pilota della scuderia di Stoccarda, Valtteri Bottas. Una serie di collaudi necessari sia per lo sviluppo delle vetture, sia per l’adattamento dei piloti, con le Ferrari e le Alpine che hanno già avuto la possibilità di scendere in pista. A maggio nuovi appuntamenti, con Alpine, Red Bull e Alfa Romeo che proveranno l’11 ed il 12 maggio a Barcellona, mentre il 25 ed il 26 maggio ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il secondo posto nell’ultimo GP di, è tornato in posta, che sullo stesso circuito hato le nuovedel, a bordo di una Mercedes adattata ai pneumatici ribassati, con una misura di diciotto pollici. Una mattinata densa per il sette volte campione del mondo, che ha completato ben 55 giri, mentre domani (mercoledì 21 aprile ndr) toccherà all’altro pilota della scuderia di Stoccarda, Valtteri Bottas. Una serie di collaudi necessari sia per lo sviluppo delle vetture, sia per l’adattamento dei piloti, con le Ferrari e le Alpine che hanno già avuto la possibilità di scendere in pista. A maggio nuovi appuntamenti, con Alpine, Red Bull e Alfa Romeo che proveranno l’11 ed il 12 maggio a Barcellona, mentre il 25 ed il 26 maggio ...

Hamilton ancora a Imola: 55 giri con le gomme Pirelli 2022 Lewis Hamilton in mattinata è sceso in pista a Imola per testare le Pirelli da 18 pollici che si useranno nel Mondiale di Formula 1 dalla prossima stagione. Il sette volte campione del mondo ha ...

F1, Hamilton a Imola: 55 giri su Mercedes per testare le gomme Pirelli 2022 La Gazzetta dello Sport perché Hamilton non ha avuto penalità Jacopo Rubino - XPB Images In una vettura di Formula 1 la retromarcia è quasi un'optional, ma è obbligatoria. E a volte serve, anzi, è provvidenziale. Lewis Hamilton, dopo il clamoroso ...

Brawn: “Hamilton-Verstappen, è un anno d’oro per F1” Il responsabile di Liberty Media per l'area motorsport ritiene che il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen possa passare alla storia ...

