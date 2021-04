E' la scuola il problema delle riaperture

(Di martedì 20 aprile 2021) Il nodo più complesso resta il ritorno in classe degli studenti al 100%. Governatori e dirigenti frenano e pongono interrogativi sulla sicurezza e la tenuta della rete di trasporti

Il nodo più complesso resta il ritorno in classe degli studenti al 100%. Governatori e dirigenti frenano e pongono interrogativi sulla sicurezza e la tenuta della rete di trasporti... aziende di trasporto e dirigenti scolastici, laha già riaperto le porte, gli studenti viaggiano senza regole nel caos totale. E poi ildei contagi lo vogliamo imputare solo ai ...I sindacati: nessun cambio di rotta, così è azzardato. I presidi: aule piccole in molte realtà, distanziamento non sempre rispettato (ANSA) ...Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che la Regione ha i dati da zona gialla: cosa potrebbe cambiare da lunedì 26 aprile?