Dopo il lockdown si osa di più: aumentano i ‘ritocchi’ extralarge (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Labbra a canotto e décolleté esplosivi. Ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. È l’effetto isolamento sociale e mascherina che riaccende il desiderio del maxi ritocco. E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al chirurgo per interventi extralarge. “Dopo un anno di relazioni pubbliche ridotte all’osso a causa del Covid-19 si sta diffondendo la convinzione che nessuno ricordi più i nostri tratti somatici e la nostra silhouette, come se fossimo caduti in una sorta di oblio: per questo chi aveva già intenzione di ricorrere alla chirurgia per sentirsi giovane e bella adesso osa di più”, spiega Daniele Spirito, Specialista in Chirurgia Plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Labbra a canotto e décolleté esplosivi. Ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. È l’effetto isolamento sociale e mascherina che riaccende il desiderio del maxi ritocco. E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al chirurgo per interventi extralarge. “Dopo un anno di relazioni pubbliche ridotte all’osso a causa del Covid-19 si sta diffondendo la convinzione che nessuno ricordi più i nostri tratti somatici e la nostra silhouette, come se fossimo caduti in una sorta di oblio: per questo chi aveva già intenzione di ricorrere alla chirurgia per sentirsi giovane e bella adesso osa di più”, spiega Daniele Spirito, Specialista in Chirurgia Plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano.

Advertising

HuffPostItalia : Svezia, un anno dopo: senza lockdown e mascherine, 13mila morti e niente immunità di gregge - NicolaPorro : Si soffre per il #lockdown, ma non è solo il virus a volerci prigionieri. Il cameo di @editoreruggeri ?? - infoitinterno : Covid: Salvini, 'dopo lockdown non ci sia abbandono animali' - MMmarco0 : 'Sono preoccupato dalle riaperture, ancora troppi contagi e pochi vaccini. Serve molta cautela. Avremmo dovuto segu… - DaniAgostini32 : @mmorphine_ Se poi ci metti che c’è un branco di cazzoni che non mette la mascherina e non tiene le distanze, il qu… -