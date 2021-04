Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch non mostra il volto su Zoom "perché sarebbe uno spoiler" (Di martedì 20 aprile 2021) Benedict Cumberbatch non mostra il volto durante un'intervista su Zoom per non spoilerare l'atteso Doctor Strange 2. Benedict Cumberbatch, star dell'atteso sequel Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha dovuto nascondere il volto durante una sessione di interviste su Zoom perchè, come ha spiegato, sarebbe uno spoiler. Nei video pubblicati su Twitter, si sente l'inconfondibile voce di Benedict Cumberbatch che spiega, "State guardando il soffitto perché non posso mostrare la mia faccia. Sto girando Doctor ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)nonildurante un'intervista super nonare l'atteso2., star dell'atteso sequel Marvelin the Multiverse of Madness, ha dovuto nascondere ildurante una sessione di interviste superchè, come ha spiegato,uno. Nei video pubblicati su Twitter, si sente l'inconfondibile voce diche spiega, "State guardando il soffittonon possore la mia faccia. Sto girando...

