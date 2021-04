Dl Covid: Camera boccia emendamento Fdi su coprifuoco alle 24 (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - L'aula della Camera ha bocciato un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Covid che chiedeva di posticipare l'avvio del coprifuoco dalle 22, l'orario attuale, alle 24. I no alla proposta di Fratelli d'Italia sono stati 381, i sì 35 e 16 gli astenuti. "Il coprifuoco alle 22 è incomprensibile, non si capisce perché ciò che funziona alle 18 non funziona alle 22", ha spiegato in aula il deputato di FdI Paolo Trancassini. Diversi esponenti di Fratelli di Italia stanno intervenendo nella discussione sugli emendamenti al Dl Covid, cosa che potrebbe comportare un allungamento dei tempi previsti per l'esame del provvedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - L'aula dellahato undi Fratelli d'Italia al decretoche chiedeva di posticipare l'avvio del22, l'orario attuale,24. I no alla proposta di Fratelli d'Italia sono stati 381, i sì 35 e 16 gli astenuti. "Il22 è incomprensibile, non si capisce perché ciò che funziona18 non funziona22", ha spiegato in aula il deputato di FdI Paolo Trancassini. Diversi esponenti di Fratelli di Italia stanno intervenendo nella discussione sugli emendamenti al Dl, cosa che potrebbe comportare un allungamento dei tempi previsti per l'esame del provvedimento.

