Djokovic-Kwon in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Novaksfida Soonwooal secondo turno dell’Atp 250 di. Il numero uno del mondo esordirà nel torneo casalingo contro il coreano. Per il serbo si tratta del ritorno in campo dopo la prematura sconfitta in quel di Montecarlo per mano di Dan Evans. Tra i due non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena mercoledì 21 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo scontro tra gli azzurri. SportFace.

TABELLONE PRINCIPALE ATP 250 BELGRADO 2021 (1) bye vs (Q) Carballes Baena 6 - 3 7 - 5 (LL) Rinderknech vs Londero 6 - 1 7 - 5 Q vs (8) Kecmanovic (3) Karatsev bye Korda vs Bedene Q vs ... in casa e lo farà all'esordio contro il lucky loser spagnolo Roberto Carballes Baena o il coreano Soonwoo. "E' speciale giocare in casa per me, non mi succede così spesso" ha detto...