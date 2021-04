Diablo 2: Resurrected, Blizzard non vuole solo “aggiustare” il gioco originale (Di martedì 20 aprile 2021) U n’intervista a Blizzard svela che Diablo 2: Resurrected non vuol fare revisionismo con il gioco originale, ma trovare il giusto equilibrio La stampa straniera ha intervistato Blizzard per i motivi che si celano dietro le scelte di design di Diablo 2: Resurrected, e il designer Rob Gallerani è stato felice di rispondere insieme all’artista Chris Amaral. I ragazzi sono entusiasti del supporto di Vicarious Visions, vista la versatilità con cui il team di sviluppo ha saputo passare da un franchise (e da un genere) all’altro nel corso degli anni, ma la sua scelta non è frutto del caso: l’importante, secondo Amaral, è innovare solo al 30%, mentre la fedeltà al prodotto originale deve mantenere la massima priorità. Visto ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) U n’intervista asvela che2:non vuol fare revisionismo con il, ma trovare il giusto equilibrio La stampa straniera ha intervistatoper i motivi che si celano dietro le scelte di design di2:, e il designer Rob Gallerani è stato felice di rispondere insieme all’artista Chris Amaral. I ragazzi sono entusiasti del supporto di Vicarious Visions, vista la versatilità con cui il team di sviluppo ha saputo passare da un franchise (e da un genere) all’altro nel corso degli anni, ma la sua scelta non è frutto del caso: l’importante, secondo Amaral, è innovareal 30%, mentre la fedeltà al prodottodeve mantenere la massima priorità. Visto ...

