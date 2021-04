Cinema a metà e col coprifuoco. Cosa vedremo in sala dal 26 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Il regista-mito Jean-Luc Godard negli anni ’60 diceva che il Cinema deve arrivare ovunque: “nelle fabbriche, nelle università, nei bordelli”. Giunti ormai a metà del 2021 sarebbe già tanto che i film tornassero dove devono stare: nelle sale Cinematografiche. Perché la pandemia ha rivoluzionato tutto, soprattutto ciò che è normale. Ma dopo più di un anno forse ci siamo. Il 26 aprile è la data segnata sul calendario per il ritorno in zona gialla delle regioni che ne avranno i requisiti. In questo caso, anche i Cinema potranno spolverare le poltrone e rimettere in funzione il proiettore. Ma quante sale saranno pronte all’appuntamento? Ma soprattutto, quali e quanti film vedremo? Per le prime settimane sarà difficile avere programmazioni del tutto inedite, come spiega ad HuffPost ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Il regista-mito Jean-Luc Godard negli anni ’60 diceva che ildeve arrivare ovunque: “nelle fabbriche, nelle università, nei bordelli”. Giunti ormai adel 2021 sarebbe già tanto che i film tornassero dove devono stare: nelle saletografiche. Perché la pandemia ha rivoluzionato tutto, soprattutto ciò che è normale. Ma dopo più di un anno forse ci siamo. Il 26è la data segnata sul calendario per il ritorno in zona gialla delle regioni che ne avranno i requisiti. In questo caso, anche ipotranno spolverare le poltrone e rimettere in funzione il proiettore. Ma quante sale saranno pronte all’appuntamento? Ma soprattutto, quali e quanti film? Per le prime settimane sarà difficile avere programmazioni del tutto inedite, come spiega ad HuffPost ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema metà DECRETO COVID, RIUNIONE CTS/ Regole: riaperture, pass spostamenti, coprifuoco, scuola ...a darlo [?] Siamo a metà dell'opera sulle riaperture, abbiamo ottenuto che valessero le regole della scienza, a Madrid, per esempio, bar e ristoranti sono aperti fino alle 23, ma anche cinema, musei ...

Sulla mia pelle: film da vedere in tv questa sera su Rai Movie Proiettato per la prima volta al Festival del cinema di Venezia come apertura per la sezione ... È stata descritta come una pellicola a metà tra la denuncia e un racconto meticoloso di un difficile ...

