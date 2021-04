Ciclismo | Tadey Pogacar punta alle Ardenne | “Sono in forma e la squadra è di altissimo livello”

(Di martedì 20 aprile 2021) Tadejlancia la sfida a Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in vista della Freccia Vallone e della Liegi-Bastogne-Liegi, ultime due prove del Trittico delle. Lo sloveno sarà al via domani nella classica del Muro di Huy, con grandi ambizioni di vittoria dopo aver riposato nelle ultime settimane al termine del Giro dei Paesi Baschi. Queste le parole del campione sloveno, che si sente in grande: “Arrivo nellecon buone sensazioni. Dopo i Paesi Baschi minato bene e questo mi rende soddisfatto circa la mia condizione di”. La UAE Team Emirates ha annunciato la composizione dellaper queste due gare. Oltre ala UAE potrà contare anche sull’ultimo vincitore della Freccia Vallone, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tadey

OA Sport

... le attese visto i successi di tappa di quattro nomi di primissimo piano del...per scalatori da Terni alla località sciistica del Gran Sasso di Prati di Tivo (TE) che ha visto lo sloveno...... le attese visto i successi di tappa di quattro nomi di primissimo piano del...per scalatori da Terni alla località sciistica del Gran Sasso di Prati di Tivo (TE) che ha visto lo sloveno...Gianni Moscon è rinato sul traguardo di Innsbruck, nella prima tappa del Tour of the Alps. Il ciclista del Team Ineos è tornato a vincere due anni e mezzo dopo l'ultimo successo in carriera, dimostra ...Da qualche giorno la statua in bronzo sulla tomba di Libero Ferrario non è più al suo posto. Si presume un furto, davvero inopportuno, che colpisce la Città di Parabiago nella ...