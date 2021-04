Brad Pitt, che sta affrontando uno dei periodi più bui della sua vita (Di martedì 20 aprile 2021) A 57 anni Brad Pitt sta passando uno dei peggiori momenti della sua vita. Anche dal punto di vista fisico, come sembrano dimostrare le ultime immagini che stanno facendo il giro del mondo. L’attore, dopo un appuntamento dal dentista in una clinica di Beverly Hills, è stato fotografato in sedia a rotelle, spinto da una guardia del corpo. https://twitter.com/PageSix/status/1382510602426445827 Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) A 57 anni Brad Pitt sta passando uno dei peggiori momenti della sua vita. Anche dal punto di vista fisico, come sembrano dimostrare le ultime immagini che stanno facendo il giro del mondo. L’attore, dopo un appuntamento dal dentista in una clinica di Beverly Hills, è stato fotografato in sedia a rotelle, spinto da una guardia del corpo. https://twitter.com/PageSix/status/1382510602426445827

Advertising

WeCinema : Week end col cinema: Via al count down per la notte degli Oscar®. Anche Brad Pitt tra i protagonisti della serata e… - lsmrobbie : RT @nunziata770: Io amo Brad Pitt, Io amo Brad Pitt,Io amo Brad Pitt. - R3MVMBER : @lousxhabjts ha un qualcosa di brad pitt così - mauroarcobaleno : RT @Ste_Mazzu: Dopo un po' pure Angelina Jolie e Brad Pitt erano stufi marci degli incontri andata e ritorno non stop fra top dei top #Supe… - GiorgioAntonel1 : RT @Ste_Mazzu: Dopo un po' pure Angelina Jolie e Brad Pitt erano stufi marci degli incontri andata e ritorno non stop fra top dei top #Supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Sarà 'Minari', il film prodotto da Brad Pitt, il primo ad uscire nelle sale Il 26 aprile in Italia riapriranno i cinema, ed il primo film ad uscire nelle sale sarà 'Minari'. Diretto da Lee Isaac e prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film è candidato agli Oscar 2021 in tutte le categorie più importanti: film, regia, sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e colonna sonora . Inoltre ha ...

Minari primo film in sala il 26 aprile Prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film è candidato all'Oscar in tutte le categorie più importanti, tra cui film, regia e ha già conquistato molti premi ai Golden Globe, Sundace e Bafta. Minari è ...

Brad Pitt, che sta affrontando uno dei periodi più bui della sua vita Vanity Fair Italia Brad Pitt, che sta affrontando uno dei periodi più bui della sua vita Per l'attore cinquantasettenne è un pessimo momento, sia dal punto di vista emotivo che fisico. In guerra da quattro anni con l'ex Angelina Jolie per la custodia dei figli e «ripudiato» dal primogenit ...

Nelle sale e in televisione "Minari", il film che punta a vincere sei premi Oscar Dopo la vittoria al Sundance e il Golden Globe, è arrivato anche il prestigioso premio britannico Bafta per l’attrice 73enne Yooh Joung-jun, icona del cinema asiatico. Ma è ...

Il 26 aprile in Italia riapriranno i cinema, ed il primo film ad uscire nelle sale sarà 'Minari'. Diretto da Lee Isaac e prodotto dalla Plan B di, il film è candidato agli Oscar 2021 in tutte le categorie più importanti: film, regia, sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e colonna sonora . Inoltre ha ...Prodotto dalla Plan B di, il film è candidato all'Oscar in tutte le categorie più importanti, tra cui film, regia e ha già conquistato molti premi ai Golden Globe, Sundace e Bafta. Minari è ...Per l'attore cinquantasettenne è un pessimo momento, sia dal punto di vista emotivo che fisico. In guerra da quattro anni con l'ex Angelina Jolie per la custodia dei figli e «ripudiato» dal primogenit ...Dopo la vittoria al Sundance e il Golden Globe, è arrivato anche il prestigioso premio britannico Bafta per l’attrice 73enne Yooh Joung-jun, icona del cinema asiatico. Ma è ...