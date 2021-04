Amazon diventa anche parrucchiere: “Con realtà aumentata si sceglie il taglio giusto” (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr – Amazon ora diventa anche parrucchiere: primo “esperimento” a Londra dove i parrucchieri che hanno appena riaperto dopo il lockdown non riescono a stare dietro alle numerose prenotazioni. Amazon “diventa” parrucchiere Amazon, ovviamente, ha fiutato l’affare dunque ha annunciato che aprirà il suo primo salone da parrucchiere nell’est di Lorda, nel quartiere di Spitalfields. Si chiama Amazon Salon, grande 140 metri quadrati e che occuperà due piani. Quartiere non è lontano dalla City ed anche a cinque minuti a piedi dal quartier generale londinese del gruppo Usa. Aperto sette giorni su sette, inizialmente sarà riservato ai dipendenti della sede Amazon poco distante, ma a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr –ora: primo “esperimento” a Londra dove i parrucchieri che hanno appena riaperto dopo il lockdown non riescono a stare dietro alle numerose prenotazioni., ovviamente, ha fiutato l’affare dunque ha annunciato che aprirà il suo primo salone danell’est di Lorda, nel quartiere di Spitalfields. Si chiamaSalon, grande 140 metri quadrati e che occuperà due piani. Quartiere non è lontano dalla City eda cinque minuti a piedi dal quartier generale londinese del gruppo Usa. Aperto sette giorni su sette, inizialmente sarà riservato ai dipendenti della sedepoco distante, ma a ...

Amazon diventa anche parrucchiere: "Con realtà aumentata si sceglie il taglio giusto" Il Primato Nazionale

