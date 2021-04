Zona Euro, cala il surplus delle partite correnti a febbraio (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel mese di febbraio, la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro chiude con un surplus di 25,9 miliardi di Euro, in calo rispetto all’avanzo di 35 miliardi di gennaio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 13,3 miliardi rispetto ai 5,8 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 11 miliardi e quella dei beni di 32 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 2 miliardi ed i redditi secondari di 16 miliardi.Nei 12 mesi a febbraio 2021, le partite correnti hanno registrato un surplus di 259 miliardi di Euro (2,3% del PIL), rispetto all’avanzo di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, la bilanciadell’Areachiude con undi 25,9 miliardi di, in calo rispetto all’avanzo di 35 miliardi di gennaio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 13,3 miliardi rispetto ai 5,8 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 11 miliardi e quella dei beni di 32 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 2 miliardi ed i redditi secondari di 16 miliardi.Nei 12 mesi a2021, lehanno registrato undi 259 miliardi di(2,3% del PIL), rispetto all’avanzo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona Euro, cala il surplus delle partite correnti a febbraio Nel mese di febbraio, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro chiude con un surplus di 25,9 miliardi di euro, in calo rispetto all'avanzo di 35 miliardi di gennaio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 13,3 miliardi rispetto ai 5,8 miliardi precedenti. E' quanto ha rilevato dalla BCE, ...

Zona Euro: Surplus delle Partite Correnti a 25,9 mld di euro Gli analisti avevano previsto un valore pari a 31,2 miliardi di euro.

