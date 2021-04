VIDEO | Beppe Grillo: “Mio figlio non è uno stupratore: arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Ma allora mi chiedo: perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro”. È lo sfogo di Beppe Grillo in un video pubblicato sui suoi social in cui il garante M5S parla dell’atto di accusa della Procura di Tempio Pausania (Sassari) a carico di quattro ragazzi, tra cui suo figlio Ciro, per una violenza di gruppo ai danni di una ragazza nel 2019 in Sardegna. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Ma allora mi chiedo: perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro”. È lo sfogo di Beppe Grillo in un video pubblicato sui suoi social in cui il garante M5S parla dell’atto di accusa della Procura di Tempio Pausania (Sassari) a carico di quattro ragazzi, tra cui suo figlio Ciro, per una violenza di gruppo ai danni di una ragazza nel 2019 in Sardegna.

fattoquotidiano : Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate… - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate me… - popoloZeta : RT @tempoweb: L'incredibile difesa di Beppe #Grillo al figlio In fumo leggi sulla #violenzasessuale e la sua vita #politica #beppegrillo #b… - gianmancho1 : RT @de_pinot: Juventus 80-81 alla Dom. Sportiva Beppe Viola a Furino: 'La sera di Juve-Roma sono stato un pò pesante nei tuoi confronti, no… - tempoweb : L'incredibile difesa di Beppe #Grillo al figlio In fumo leggi sulla #violenzasessuale e la sua vita #politica… -