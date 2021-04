Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 16.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE CON UN MEZZO PESANTE COINVOLTO SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA CASSIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. Più AVANTI SEMPRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E A 24TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA SULLA METRO A GUASTO TECNICO ALLA LINEA I TRENI NON FERMANO ALLA STAZIONE TERMINI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINE ...