Vera Gemma contro tutti o il gruppo contro Vera Gemma? (Di lunedì 19 aprile 2021) All’Isola dei Famosi si riscaldano gli animi Vera Gemma, naufraga de L’Isola dei Famosi, la scorsa puntata del reality condotto da Ilary Blasi è tornata con i vecchi compagni di squadra. Dopo la prima eliminazione infatti Vera ha trascorso alcuni giorni su Playa Esperanza con Miryea Stabile ed Elisa Isoardi (che ha abbondato il programma per un problema ad un occhio). Poi durante la nona puntata è successo che le due donne, Miryea e Vera, hanno vinto la prova del fuoco aggiudicandosi nuovamente il posto sull’isola con il gruppo di naufraghi. All’inizio della puntata la parola è stata data a Vera che ha manifestato la sua volontà di riprendere i rapporti col resto del gruppo ma che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) All’Isola dei Famosi si riscaldano gli animi, naufraga de L’Isola dei Famosi, la scorsa puntata del reality condotto da Ilary Blasi è tornata con i vecchi compagni di squadra. Dopo la prima eliminazione infattiha trascorso alcuni giorni su Playa Esperanza con Miryea Stabile ed Elisa Isoardi (che ha abbondato il programma per un problema ad un occhio). Poi durante la nona puntata è successo che le due donne, Miryea e, hanno vinto la prova del fuoco aggiudicandosi nuovamente il posto sull’isola con ildi naufraghi. All’inizio della puntata la parola è stata data ache ha manifestato la sua volontà di riprendere i rapporti col resto delma che ...

