Truffa del pacco in giacenza o che sta arrivando via SMS: ecco cosa fare (e cosa non fare!) (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stata ribattezzata la Truffa del pacco in giacenza o che sta arrivando. Viaggia attraverso degli SMS che vengono recapitati alle potenziali “vittime” (noi personalmente l’abbiamo ricevuto stamattina, 19/04/2021) alle quali viene spedito un link per monitorare il presunto stato di una spedizione. Un messaggio facilmente “equivocabile” soprattutto perché, a motivo della pandemia, l’e-commerce ha subito un’impennata senza precedenti. Praticamente tutti ormai ordiniamo su Internet, che sia dai soliti big “noti” o dai negozi di vario genere. Per questo cascare in questa Truffa può essere molto facile se non si presta attenzione. Leggi anche: Cashback, occhi aperti contro truffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos’è e come difendersi Truffa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stata ribattezzata ladelino che sta. Viaggia attraverso degli SMS che vengono recapitati alle potenziali “vittime” (noi personalmente l’abbiamo ricevuto stamattina, 19/04/2021) alle quali viene spedito un link per monitorare il presunto stato di una spedizione. Un messaggio facilmente “equivocabile” soprattutto perché, a motivo della pandemia, l’e-commerce ha subito un’impennata senza precedenti. Praticamente tutti ormai ordiniamo su Internet, che sia dai soliti big “noti” o dai negozi di vario genere. Per questo cascare in questapuò essere molto facile se non si presta attenzione. Leggi anche: Cashback, occhi aperti contro truffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos’è e come difendersidel ...

Advertising

fattoquotidiano : Bernie Madoff morto in carcere in Usa: aveva orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia - CorriereCitta : Truffa del pacco in giacenza o che sta arrivando via SMS: ecco cosa fare (e cosa non fare!) - MenegazziMarina : RT @Qrobireds: @DelleChiaiePia È la dimostrazione che nella truffa del fuffavirus non c'è niente di sanitario....vogliono sottometterci per… - razorblack66 : RT @Qrobireds: @DelleChiaiePia È la dimostrazione che nella truffa del fuffavirus non c'è niente di sanitario....vogliono sottometterci per… - ilGiunco : Il #Movimento difesa del cittadino parte civile nel processo per la “truffa dell’olio” - #GROSSETO – E’ iniziato in… -