Tottenham | ufficiale | esonerato Josè Mourinho

(Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre la Superlega rischia di condizionare il futuro del calcio, ilpensa al presente. La società londinese, secondo quanto riportano i media inglesi e come poi ufficializzato dal club, ha, dopo gli ultimi risultati negativi tra l’eliminazione dall’Europa League e quelli in campionato con due punti in tre partite che hanno rallentato la corsa degli Spurs. Ilè settimo e lontano da un posto in Champions League. Ora la scelta per un nuovo tecnico ma non è esclusa la possibilità di affidare la squadra ad un traghettatore da qui alla fine della stagione. SportFace.

Commenta per primo La notizia era già trapelata nel corso della mattinata, ma ora è anche ufficiale. Il Tottenham ha esonerato José Mourinho e l'ha sollevato dall'incarico di allenatore del club insieme a parte del suo staff. Al suo posto, fino a fine stagione, in panchina siederà Ryan Mason.