Tempesta d'amore, anticipazioni 20 aprile: la delusione di Michael (Di lunedì 19 aprile 2021) Prosegue l'appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d'amore, che martedì 20 aprile 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d'amore, anticipazioni 20 aprile Werner dopo aver parlato insieme ad Alfons e Hildegard, deciderà di battersi per una breve riconciliazione. Selina si troverà a pensare a Sanfield ed Ariane, che nell'ultimo periodo avrebbero provato a riconquistare la sua fiducia. La donna metterà le cose in chiaro: rivelando di non voler affatto essere un giocattolo per loro,. Nel frattempo Christoph deciderà di continuare a fare la lotta contro Ariane. Per questo motivo chiederà alla Sciutz di fargli un ...

