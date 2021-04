Superlega, Tuchel: “Ho fiducia nel mio club, non sono la persona giusta con cui parlarne” (Di lunedì 19 aprile 2021) Thomas Tuchel non vuole esprimersi troppo riguardo alla nascita della Superlega, che vede il suo Chelsea tra le dodici partecipanti. “È troppo presto per giudicare. Ho fiducia nel mio club e il mio lavoro è chiaro”, ha detto il tecnico dei blues. “Non sono la persona giusta alla quale fare questa domanda. Magari è una cosa buona fare un passo indietro e non parlarne”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Thomasnon vuole esprimersi troppo riguardo alla nascita della, che vede il suo Chelsea tra le dodici partecipanti. “È troppo presto per giudicare. Honel mioe il mio lavoro è chiaro”, ha detto il tecnico dei blues. “Nonlaalla quale fare questa domanda. Magari è una cosa buona fare un passo indietro e non”. SportFace.

Advertising

teo_acm : RT @sportface2016: #Superlega , #Tuchel : 'Ho fiducia nel mio club, ma non voglio esprimermi troppo' - sportface2016 : #Superlega , #Tuchel : 'Ho fiducia nel mio club, ma non voglio esprimermi troppo' - tuchel_italy : RT @BalotelliCyborg: Florentino Perez convincendo Agnelli a creare la SuperLega insieme a lui - AntonioMileo : Sparirete anche voi con la Superlega? #Tuchel - The_Aktor : @Cadelux Conte per la superlega se li tiene stretti scherzi. Inoltre in caso passi rinnoverà di sicuro e saremo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Tuchel Inter, accordo con una Big: beffata la Juventus L' Inter, dopo l'annuncio dell'adesione alla tanto discussa Superlega proposta da Juventus e Real Madrid , sta continuando a lavorare celermente sul mercato. La ...in forza al Chelsea di Thomas Tuchel ,...

Inter, accordo con una Big: beffata la Juventus L' Inter, dopo l'annuncio dell'adesione alla tanto discussa Superlega proposta da Juventus e Real Madrid , sta continuando a lavorare celermente sul mercato. La ...in forza al Chelsea di Thomas Tuchel ,...

È nata la Superlega! Tuchel: "Mi fido del club. Ma non chiedetemi opinioni in merito" TUTTO mercato WEB Il retroscena di Thomas: «Uno chef mi ha pregato di restare a Madrid» Juventus, nel mirino il nuovo Kulusevski: ci sono anche due club inglesi. La Juventus pronta a pescare all’estero. Nel mirino del club bianconero Isak Bergmann Johannesson, 17en ...

L' Inter, dopo l'annuncio dell'adesione alla tanto discussaproposta da Juventus e Real Madrid , sta continuando a lavorare celermente sul mercato. La ...in forza al Chelsea di Thomas,...L' Inter, dopo l'annuncio dell'adesione alla tanto discussaproposta da Juventus e Real Madrid , sta continuando a lavorare celermente sul mercato. La ...in forza al Chelsea di Thomas,...Juventus, nel mirino il nuovo Kulusevski: ci sono anche due club inglesi. La Juventus pronta a pescare all’estero. Nel mirino del club bianconero Isak Bergmann Johannesson, 17en ...