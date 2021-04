Superlega, Inter, Juventus e Milan confermano: “Vogliamo continuare a giocare in Serie A” (Di lunedì 19 aprile 2021) La prima assemblea della Lega Serie A dopo l’annuncio della Superlega si è conclusa con una fumata grigia. Il punto. MilanO – La prima assemblea della Lega Serie A dopo l’annuncio della Superlega si è concluso con una fumata grigia. Le squadre, infatti, non hanno preso nessuna decisioni e si rivedranno in presenza prossimamente per fare il punto della situazione e capire come muoversi in futuro. Nel prossimo incontro possibile una soluzione definitiva. Inter, Juventus e Milano hanno confermato la propria intenzione di continuare a giocare in A, ma le tensioni restano e non si escludono delle decisioni dure da parte della Uefa e della Lega dopo quanto deciso dai club. Cosa succederà alla Serie ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) La prima assemblea della LegaA dopo l’annuncio dellasi è conclusa con una fumata grigia. Il punto.O – La prima assemblea della LegaA dopo l’annuncio dellasi è concluso con una fumata grigia. Le squadre, infatti, non hanno preso nessuna decisioni e si rivedranno in presenza prossimamente per fare il punto della situazione e capire come muoversi in futuro. Nel prossimo incontro possibile una soluzione definitiva.o hanno confermato la propria intenzione diin A, ma le tensioni restano e non si escludono delle decisioni dure da parte della Uefa e della Lega dopo quanto deciso dai club. Cosa succederà alla...

