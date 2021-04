Superlega | finita riunione Lega Serie A | Inter | Juve e Milan vogliono continuare in Serie A 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Durante lanon sono mancati gli scontri. Nel mirino soprattutto il presidente dellantus Andrea Agnelli e l'amministratore deto dell'Beppe Marotta. Diversi dirigenti hanno chiesto all'ad nerazzurro di dimettersi dal ruolo di consigliere federale in rappresentanza della Figc, mentre al numero uno bianconero è stato rinfacciato in particolar modo il suo ruolo nella operazione con i fondi di private equity, con il presidente del Torino Urbano Cairo che lo ha apostrofato ripetutamente come “Giuda”. I tre club dal canto loro hanno sottolineato che il percorso è solo all'inizio, che resta la volontà di dialogare con Fifa e Uefa e che lapotrebbe presentare vantaggi anche per gli altri club in termini di meccanismi di solidarietà. Il confronto ...