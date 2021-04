Ragazzo aggredito: "Qui non puoi stare",poi calcio in faccia (Di lunedì 19 aprile 2021) "Tu non puoi venire qui" sarebbe una delle frasi rivolte al 17enne di Segni, un paese vicino a Colleferro, prima di essere centrato con un pugno al volto. Alla base dell'aggressione probabilmente un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "Tu nonvenire qui" sarebbe una delle frasi rivolte al 17enne di Segni, un paese vicino a Colleferro, prima di essere centrato con un pugno al volto. Alla base dell'aggressione probabilmente un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo aggredito Ragazzo aggredito: "Qui non puoi stare",poi calcio in faccia Proseguono le indagini sul pestaggio del ragazzo avvenuto sabato a Colleferro, la stessa cittadina in provincia di Roma dove fu picchiato a morte Willy Monteiro Duarte. Gli investigatori del ...

Colleferro, ragazzo aggredito: procura chiede convalida dei due fermi La Procura di Velletri ha chiesto al gip la convalida dei fermi dei due giovani di 18 e 19 anni accusati di lesioni gravi in concorso con l'aggravante dei motivi futili e abietti in relazione all'...

Ragazzo aggredito: "Qui non puoi stare",poi calcio in faccia - Cronaca Agenzia ANSA Ragazzo aggredito: "Qui non puoi stare",poi calcio in faccia "Tu non puoi venire qui" sarebbe una delle frasi rivolte al 17enne di Segni, un paese vicino a Colleferro, prima di essere centrato con un pugno al volto. (ANSA) ...

