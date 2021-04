Parma, Ribalta: «Contentissimo della scelta, darò subito il mio contributo» (Di lunedì 19 aprile 2021) Javier Ribalta, nuovo Managing Director – Sport del Parma, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù. Le sue parole Javier Ribalta, nuovo Managing Director-Sport del Parma, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù. «Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. La situazione attuale non è delle più semplici, ma il Parma è un club solido, ambizioso, che ha voglia di crescere e consolidarsi: sono Contentissimo della mia scelta. Questa mattina ho incontrato Presidente, Direttore Sportivo, Mister, staff e squadra. Mi sono già messo a disposizione del club e fin da ora darò il mio contributo. Prima di presentarmi alla stampa e alla città sfrutterò alcune settimane per conoscere a fondo l’ambiente e per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Javier, nuovo Managing Director – Sport del, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù. Le sue parole Javier, nuovo Managing Director-Sport del, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù. «Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. La situazione attuale non è delle più semplici, ma ilè un club solido, ambizioso, che ha voglia di crescere e consolidarsi: sonomia. Questa mattina ho incontrato Presidente, Direttore Sportivo, Mister, staff e squadra. Mi sono già messo a disposizione del club e fin da orail mio. Prima di presentarmi alla stampa e alla città sfrutterò alcune settimane per conoscere a fondo l’ambiente e per ...

