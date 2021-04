(Di lunedì 19 aprile 2021) Èl’naturalizzato statunitense, famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di “La” (1965-66). È stato stroncato da un tumore al pancreas all’età di 84 anni. L’annuncioscomparsa, avvenuta a Las Vegas, è stato dato su Twitter dall’amicoGil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv “Buck Rogers“. Piccolo di statura (eraappena 1,19 m), nel popolare telefilm “La” aveva interpretato ilpeloso che non faceva altro che borbottare. Il suo personaggio – indossava un paio di occhiali da sole e una bombetta – conquistò il pubblico ...

Advertising

repubblica : È morto Felix Silla, era il cugino Itt della Famiglia Addams - Agenzia_Ansa : Morto l'attore americano Felix Silla, famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv 'La Famiglia… - FQMagazineit : Morto Felix Silla, il “cugino Itt” della Famiglia Addams: era un attore italiano alto un metro e 19 centimetri - lamescolanza : È morto Felix Silla, era il Cugino Itt della Famiglia Addams - francebande : RT @Corriere: Felix Silla, è morto l’attore che interpretava Cugino Itt nella Famiglia Addams -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Felix

il "Marat" di David (1972), dalla serie "Io e..." a cura di Anna Zanoli. Anni di poco successivi sono quelli al centro di un altro saggio, Arte e delitto. Guttuso sulla morte di Neruda . Settis ...A dare la notizia, poi ripresa dai media americani, è stato il collega attore Gil Gerard su Twitter che con Silla ha recitato nella serie televisiva 'Buck Rogers': 'poche ore fa e l'...Addio a Felix Silla, l'attore diventato famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv "La Famiglia Addams". Attore ma anche stuntman, Silla è morto a 84 anni per un cancro al pancrea ...Felix Sela, l'attore che interpretava uno degli adorati pelosi della famiglia Adams, il cugino di Eight è morto. Aveva 84 anni. per lui Buck Rogers nel ...