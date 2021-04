Massimo Giletti | lieve malore in diretta | “Vediamo se riusciamo a continuare”

Advertising

La7tv : #nonelarena Massimo Giletti al Ministro Speranza: 'Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Cosa sta fa… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - ignaziomarino : Questa sera, domenica #11aprile dalle 22:30 circa, sarò ospite di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena… - mafaldaindignat : RT @CalleCallegari: Massimo Giletti grandissimo Professionista ?????? #Giletti #nonelarena - ErmesMoras1 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Sul tema dei vitalizia Non è l'Arena torna a picchiare duro e lo fa 'rimproverando' l'ex onorevole del Pdl Maurizio Paniz , avvocato e storico difensore di tanti ex parlamentari che facendo ricorso contro ...Ieri daa Non è l'Arena ha parlato Roberto Romizi, medico di Andrea Scanzi vaccinato come caregiver dei suoi genitori. Il dottore, nel servizio di Francesca Carrarini, prima è introvabile nel ...'La verità sull'origine del virus'. Anticipazione-terremoto, siluro politico: l'ora della verità, fa dimettere Speranza? 'Chi porterà in studio domenica Giletti'. Zambon peraltro ha detto che secondo ...Massimo Giletti ha accusato un lieve malore in diretta: sudato e affaticato, ha comunque continuato a condurre la puntata. Lieve malore in diretta nella puntata domenicale di Non è l’arena in onda su ...