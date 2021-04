L' immunologo della Statale di Milano non vuol sentire parlare di riaperture irresponsabili

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il professor Abrignani: “Mascherine anche in autunno e nessun ritorno alla normalità senza protezioni”. Poi boccia la linea del rischio "non calcolato" Il professor Abrignani: “Mascherine anche in autunno e nessun ritorno alla normalità senza protezioni” su Notizie.it.

La previsione dell'espertoStatale di Milano e nuovo componente del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Draghi, in un'intervista al Messaggero Abrignani ha messo in ...... dice Francesco Le Foche ,clinico. E aggiunge: "Non dimentichiamo che la cosa più importante è la responsabilità individuale esocietà". Ecco i suoi consigli. Per gli appassionati ...Indossare le mascherine e rispettare le distanze sono le due misure di sicurezza, insieme al lavaggio frequente delle mani, a cui gli italiani sono ormai ...L’immunologo clinico Francesco Le Foche ci spiega le regole per le prossime ripaerture a partire dal 26 aprile ...