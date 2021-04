Le 3 ragioni per cui il prezzo del bitcoin e delle altre criptovalute è calato all’improvviso (Di lunedì 19 aprile 2021) foto: PixabayIl bitcoin ha subito uno scivolone di quasi un quinto del suo valore record nel weekend, bruciando gran parte dei guadagni accumulati la scorsa settimana. Dal vertice di 64.800 dollari di mercoledì 14 aprile è passato a circa 52.150 domenica mattina (-19% circa). Ha poi ripreso a guadagnare terreno fino a 57.400 dollari lunedì mattina, ma non è la prima volta che i borsini delle criptovalute riservano simili “sorprese” nelle ore apparentemente calme del fine settimana. Un calo di proporzioni simili lo ha subito anche l’ether (-18%), sceso dai 2.500 dollari di giovedì fin sotto i 2mila per tornare a 2.266 lunedì mattina, e va in altalena anche il dogecoin che tuttavia resta sul +400% nei sette giorni. Non è chiaro cosa abbia causato il brusco calo delle quotazioni, anche se le ricostruzioni più accreditate ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) foto: PixabayIlha subito uno scivolone di quasi un quinto del suo valore record nel weekend, bruciando gran parte dei guadagni accumulati la scorsa settimana. Dal vertice di 64.800 dollari di mercoledì 14 aprile è passato a circa 52.150 domenica mattina (-19% circa). Ha poi ripreso a guadagnare terreno fino a 57.400 dollari lunedì mattina, ma non è la prima volta che i borsiniriservano simili “sorprese” nelle ore apparentemente calme del fine settimana. Un calo di proporzioni simili lo ha subito anche l’ether (-18%), sceso dai 2.500 dollari di giovedì fin sotto i 2mila per tornare a 2.266 lunedì mattina, e va in altalena anche il dogecoin che tuttavia resta sul +400% nei sette giorni. Non è chiaro cosa abbia causato il brusco caloquotazioni, anche se le ricostruzioni più accreditate ...

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - mauroberruto : Amo il #basket e non capisco come si possa prenderlo a riferimento per #SuperLeague nel #calcio. Le ragioni non en… - CarloCalenda : Le ragioni le ho spiegate mille volte: 1) PD chiama le primarie ma continua a cercare il ritiro della Raggi, l’alle… - Cri_cosh : RT @CarloCalenda: Te lo spiego: il PD vuole cucirmi addosso l’immagine di chi non vuole partecipare per ragioni caratteriali e non politich… - giul91 : Quando tifi per le vittorie e non per senso di appartenenza ragioni così. -

Ultime Notizie dalla rete : ragioni per La contesa per la supremazia monetaria Per le stesse ragioni, anche la Cina sta fortemente spingendo per diminuire la propria dipendenza dal dollaro. Si è, infatti, resa conto che nonostante sia da tempo la seconda economia e sia ...

Look nero e perle per l'omaggio di Kate Middleton al principe Filippo La somiglianza di ruoli tra lei e lui è evidente: due persone destinate a essere seconde, per ragioni di trono, e che lo fanno (e l'hanno fatto) con una dignità notevole. Il Duca di Edimburgo ha ...

Ddl Zan: i 5 motivi per opporsi ad una norma liberticida Il Primato Nazionale Giustizia tributaria: osservazioni per una riforma del sistema Una riflessione in ottica costituzionale ed eurounitaria sulla necessità di una riforma della giustizia tributaria.

Esternazioni Pd Ragusa su riaperture. Interviene Chiavola “Derubricare a posizioni di avventuristi o di destra la necessità degli operatori economici che chiedono, legittimamente, di aprire, fornisce la percezione di un partito, come il Pd di Ragusa, che non ...

le stesse, anche la Cina sta fortemente spingendodiminuire la propria dipendenza dal dollaro. Si è, infatti, resa conto che nonostante sia da tempo la seconda economia e sia ...La somiglianza di ruoli tra lei e lui è evidente: due persone destinate a essere seconde,di trono, e che lo fanno (e l'hanno fatto) con una dignità notevole. Il Duca di Edimburgo ha ...Una riflessione in ottica costituzionale ed eurounitaria sulla necessità di una riforma della giustizia tributaria.“Derubricare a posizioni di avventuristi o di destra la necessità degli operatori economici che chiedono, legittimamente, di aprire, fornisce la percezione di un partito, come il Pd di Ragusa, che non ...