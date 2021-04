Juve; Bonucci 'meritavamo di più, ora stesso spirito' (Di lunedì 19 aprile 2021) "meritavamo di più: con lo stesso atteggiamento e spirito nelle altre che mancano". E' questo il commento social di Leonardo Bonucci dopo la sconfitta della Juvenuts contro l'Atalanta. Nonostante l'1 -... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "di più: con loatteggiamento enelle altre che mancano". E' questo il commento social di Leonardodopo la sconfitta dellanuts contro l'Atalanta. Nonostante l'1 -...

Advertising

TinoQuattrocchi : @bonucci_leo19 Meritavamo di più, quando vai a Bergamo per lo zero a zero, siete la brutta della brutta copia degli… - camillo_elena : @bonucci_leo19 Sono d'accordo con te fino alla fine forza Juve - infoitsport : Bonucci scrive alla squadra: il messaggio dopo Atalanta Juve - FOTO - jumpingroks : @bonucci_leo19 Morata era riserva all’atletico e si capisce.. Arthur riserva al barca e si capisce ... scheszny ris… - infoitsport : Bonucci non ci sta: 'Juve, meritavamo di più' -