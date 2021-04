Juric: «Superlega? Il calcio non è come l’NBA. Così si va verso il business, sarebbe un peccato» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Ha risposto anche ad una domanda sulla Superlega. “E’ veramente un discorso ampio. Secondo me il calcio è un’altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profondo e radicato. Non è come l’NBA, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così va verso il business, puntando verso tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare”. Sul suo ruolo all’interno del club. “Quest’anno dovevo essere più cattivo, dovevo rompere di più all’inizio. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Ha risposto anche ad una domanda sulla. “E’ veramente un discorso ampio. Secondo me ilè un’altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profondo e radicato. Non è, qui parliamo di cultura, di amore e passione.vail, puntandotifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata.un. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare”. Sul suo ruolo all’interno del club. “Quest’anno dovevo essere più cattivo, dovevo rompere di più all’inizio. Il ...

