Investimento aprile e criptovalute: le più interessanti e i rischi collegati (Di lunedì 19 aprile 2021) In queste ultime settimane, il mercato delle criptovalute è fortemente in auge, giacchè sta vivendo un periodo assai altalenante, con movimenti di rilievo per buona parte degli asset finanziari. E’ proprio il noto Bitcoin a tenere banco, poichè dopo aver oltrepassato i 61 miliardi di dollari a metà dello scorso mese, è poi sceso di valore. Ma l’interesse degli investitori permane intatto. In verità c’era da aspettarselo: infatti se pensiamo ai livelli toccati dall’asset in oggetto, era inevitabile la liquidazione di alcune posizioni su iniziativa degli investitori. Non solo: come rilevato dagli analisti, le criptovalute sono ormai considerate alla pari degli asset finanziari, pertanto sono soggette all’influenza di una serie di elementi che hanno riflessi sulla quotazione. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione e di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 aprile 2021) In queste ultime settimane, il mercato delleè fortemente in auge, giacchè sta vivendo un periodo assai altalenante, con movimenti di rilievo per buona parte degli asset finanziari. E’ proprio il noto Bitcoin a tenere banco, poichè dopo aver oltrepassato i 61 miliardi di dollari a metà dello scorso mese, è poi sceso di valore. Ma l’interesse degli investitori permane intatto. In verità c’era da aspettarselo: infatti se pensiamo ai livelli toccati dall’asset in oggetto, era inevitabile la liquidazione di alcune posizioni su iniziativa degli investitori. Non solo: come rilevato dagli analisti, lesono ormai considerate alla pari degli asset finanziari, pertanto sono soggette all’influenza di una serie di elementi che hanno riflessi sulla quotazione. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione e di ...

Advertising

filippog : #CRYPTOARTE In queste settimane si parla molto di #NFT, #Blockchain ed #Arte: opere digitali (JPEG o Gif Animate) v… - Honesty02759457 : @RaffaRa06692253 @tomasomontanari Israele ha usato Pfizer. UK ha I contagi in rialzo... E comunque, la UE, da sette… - CozzolinoSalvo : RT @massimoscolari: ASCOFIND 21 aprile ore 15 Strategie di investimento Life Cycle nella consulenza finanziaria In collaborazione con VANGU… - MrETP : RT @massimoscolari: ASCOFIND 21 aprile ore 15 Strategie di investimento Life Cycle nella consulenza finanziaria In collaborazione con VANGU… - UKITAEU : RT @massimoscolari: ASCOFIND 21 aprile ore 15 Strategie di investimento Life Cycle nella consulenza finanziaria In collaborazione con VANGU… -