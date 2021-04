Grillo: Taverna, 'da mamma vicina a Beppe, no a sciacallaggio' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ciò che prova Beppe a livello umano posso solo immaginarlo, e da mamma gli sono vicina. La Magistratura è al lavoro, perciò auspico che giornali e talk show lascino che questa vicenda si risolva, come giusto che sia, in tribunale. Serve rispetto: no a speculazioni da sciacalli". Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato in quota M5S, Paola Taverna. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ciò che provaa livello umano posso solo immaginarlo, e dagli sono. La Magistratura è al lavoro, perciò auspico che giornali e talk show lascino che questa vicenda si risolva, come giusto che sia, in tribunale. Serve rispetto: no a speculazioni da sciacalli". Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato in quota M5S, Paola

