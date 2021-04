Google Chrome permette ora di condividere una specifica parte di un testo (Di lunedì 19 aprile 2021) Su Google Chrome è adesso possibile creare un collegamento a una determinata parte di testo di una pagina web. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 aprile 2021) Suè adesso possibile creare un collegamento a una determinatadidi una pagina web. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

