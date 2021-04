Ginnastica, le Fate tornano a incantare agli Europei! D’Amato e Maggio all-around, Villa per un colpaccio (Di lunedì 19 aprile 2021) Le Fate tornano finalmente in campo internazionale dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia che ha sostanzialmente depennato tutti gli eventi più importanti dal calendario. Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, rappresentano l’occasione per rivedere all’opera le fuoriclasse dell’Italia, capaci di conquistare una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019. Proprio quello fu l’ultimo grande evento a cui le azzurre presero parte. Non ci sarà però la formazione di Stoccarda al gran completo, a causa di alcuni infortuni. Asia D’Amato è a riposo per un fastidio alla spalla e non ha ancora gareggiato in questa stagione. Desiree Carofiglio è in ripresa dopo la rottura del tendine d’Achille subita in autunno e per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Lefinalmente in campo internazionale dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia che ha sostanzialmente depennato tutti gli eventi più importanti dal calendario. Gli Europei 2021 diartistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, rappresentano l’occasione per rivedere all’opera le fuoriclasse dell’Italia, capaci di conquistare una storica meda di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019. Proprio quello fu l’ultimo grande evento a cui le azzurre presero parte. Non ci sarà però la formazione di Stoccarda al gran completo, a causa di alcuni infortuni. Asiaè a riposo per un fastidio alla spalla e non ha ancora gareggiato in questa stagione. Desiree Carofiglio è in ripresa dopo la rottura del tendine d’Achille subita in autunno e per ...

Advertising

comeunadanzaa : @folklovikev Ma quando le FATE vinsero il bronzo a Stoccarda e lei fece il post 'due anni fa il mio tendine fece cr… - LaRagazzaStran6 : @LEVIISWH0RE Comunque,consiglio spassionato...cerca di sognartelo mentre fate 'ginnastica erotica'(wtf)..hai il 90%… - SasatoreS : Oramai ad amici non si guarda più chi balla o no, ma chi fa spettacolo. A sto punto, non li fate manco ballare, fat… - heavharry : ma chissene frega di questi che fanno ginnastica fate vedere samuele !!!!!!! - matty23_ : @B_R_U_C_E__ educazione fisica è importante altrimenti dopo diventi un pachiderma e nessun ragazzo ti caga e cosi n… -