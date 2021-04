GF Vip 5 | Stefania Orlando a Temptation Island?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021) Molti telespettatori del GF Vip sperano chee il marito Simone Gianlorenzi partecipino a. Intervistata da Giada Di Miceli a Non Succederà Più (su Radio Radio), la conduttrice ha lasciato una porta aperta all’eventuale partecipazione al reality di Canale 5. La notizia e le parole di“In merito ai rumor suavevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempationnon ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno – riporta un altro noto portale web – Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ...