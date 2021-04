Facebook Messenger | Instagram Direct e WhatsApp | l’unione fa la forza

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) . Il colosso dei social è al lavoro su una funzione che permetterà, finalmente, di fare ordine nel marasma di applicazioni per la messaggistica istantanea sotto la sua effige.in un’unica, comoda e intuitiva app. È questo il progetto finale al quale l’azienda di Mark Zuckerberg starebbe lavorando. Se foste tra i pochi ancora a non saperlo, siachesono passati sotto il controllo dinegli ultimi anni. Un monopolio delle comunicazioni tramite messaggi assoluto. POTREBBE INTERESSARTI –>, in arrivo novità per iOS: scopri cosa bolle in ...