Fabiana, che voleva essere un Nirvana (Di lunedì 19 aprile 2021) Fabiana Dadone (ministro per le Politiche giovanili), considerata da tutti una delle più belle deputate dei parlamenti europei, dopo le politiche del 2023 assumerà l’incarico di primo ministro, designata dal partito di Giuseppe Conte, vittorioso in quella elezione. Vediamola sui social. Prima foto su Facebook: la ministra con felpa dei Nirvana, sta guardando su YouTube un filmato della band, il loro primo concerto a Seattle nel 1981. Foto 2, Instagram: la Dadone riceve al ministero i Foo Fighters. Si intrattiene per diverse ore con Dave Grohl (già Nirvana). Ecco il colloquio. Dadone: “Dave, spiegami tutto del grunge”. Dave: “L’ho inventato io alla scuola per rigattieri di Portland. Per questo fui bocciato”. Dadone: “Dove avete formato i Nirvana?”. Dave Grohl: “Dentro il caseificio di mio zio. Era una struttura ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021)Dadone (ministro per le Politiche giovanili), considerata da tutti una delle più belle deputate dei parlamenti europei, dopo le politiche del 2023 assumerà l’incarico di primo ministro, designata dal partito di Giuseppe Conte, vittorioso in quella elezione. Vediamola sui social. Prima foto su Facebook: la ministra con felpa dei, sta guardando su YouTube un filmato della band, il loro primo concerto a Seattle nel 1981. Foto 2, Instagram: la Dadone riceve al ministero i Foo Fighters. Si intrattiene per diverse ore con Dave Grohl (già). Ecco il colloquio. Dadone: “Dave, spiegami tutto del grunge”. Dave: “L’ho inventato io alla scuola per rigattieri di Portland. Per questo fui bocciato”. Dadone: “Dove avete formato i?”. Dave Grohl: “Dentro il caseificio di mio zio. Era una struttura ...

