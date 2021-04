Enrico Letta del PD: “Superlega, intervenga il governo. Ho una speranza” (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il segretario del Pd Enrico Letta boccia la Superlega, a Radio Punto Nuovo dice: “Ci siamo rimasti male tutti, perché tutti affezionati al calcio. Vedere questa rivoluzione nei suoi lati negativi, a me ha lasciato molto impressionato. Credo fortemente che questo periodo di pandemia, che ci ha costretti in casa, il calcio è stato un momento importante per avere qualche momento di svago. In questo momento di uscita dalla pandemia, bisogna farlo tutti insieme. Solidarietà e cooperazione sono la chiave con cui guardare al futuro, dopo questo terribile periodo e vale anche per il calcio. Contrasto l’idea in tutti i modi, penso che dobbiamo fare un grande lavoro per spiegare perché è negativa: un danno per il nostro sistema. Da qualunque punto di vista lo si guarda, l’esito è negativo“. Ma Letta sulla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il segretario del Pdboccia la, a Radio Punto Nuovo dice: “Ci siamo rimasti male tutti, perché tutti affezionati al calcio. Vedere questa rivoluzione nei suoi lati negativi, a me ha lasciato molto impressionato. Credo fortemente che questo periodo di pandemia, che ci ha costretti in casa, il calcio è stato un momento importante per avere qualche momento di svago. In questo momento di uscita dalla pandemia, bisogna farlo tutti insieme. Solidarietà e cooperazione sono la chiave con cui guardare al futuro, dopo questo terribile periodo e vale anche per il calcio. Contrasto l’idea in tutti i modi, penso che dobbiamo fare un grande lavoro per spiegare perché è negativa: un danno per il nostro sistema. Da qualunque punto di vista lo si guarda, l’esito è negativo“. Masulla ...

