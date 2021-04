È gelo tra Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi: lui l’ha diffidata? (Di lunedì 19 aprile 2021) Che sia successo qualcosa di non piacevole tra Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso è più che evidente. La conduttrice di Canale 5, infatti, è passata dal nominarlo sempre (quando era nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e poi subito dopo la vittoria), palesando pubblicamente una grande simpatia nei suoi confronti, all’evitare in ogni modo che nella sua trasmissione venga pronunciato al suo nome. Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi, qualcosa si è rotto Fino ad un paio settimane fa, quando cioè Tommaso Zorzi era fresco vincitore del GF Vip 5, Barbara d’Urso gli lanciava messaggi inequivocabili nelle sue trasmissioni “Tommy, ho postato la foto insieme su Instagram mentre eravamo in balera…” aveva ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Che sia successo qualcosa di non piacevole traè più che evidente. La conduttrice di Canale 5, infatti, è passata dal nominarlo sempre (quando era nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e poi subito dopo la vittoria), palesando pubblicamente una grande simpatia nei suoi confronti, all’evitare in ogni modo che nella sua trasmissione venga pronunciato al suo nome., qualcosa si è rotto Fino ad un paio settimane fa, quando cioèera fresco vincitore del GF Vip 5,gli lanciava messaggi inequivocabili nelle sue trasmissioni “Tommy, ho postato la foto insieme su Instagram mentre eravamo in balera…” aveva ...

