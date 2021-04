Due anni senza contributi su neo assunti, la proposta di Bombassei (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Due anni di esenzione dei contributi sui assunti. Questa la proposta di Alberto Bombassei, fondatore di Brembo ed ex vice presidente di Confindustria, in una intervista rilasciata a la Repubblica. “Avremmo due vantaggi: far crescere le aziende e rilanciare l’occupazione dopo aver perso quasi un milione di posti di lavoro per colpa della pandemia”. Le progressive riaperture annunciate dal Governo Draghi sono “una scelta saggia – prosegue -. Purtroppo mi sembra che, invece, alcuni esponenti politici anche della maggioranza siano più interessati ai sondaggi quasi quotidiani sulle intenzioni di voto, che alla seria e duratura ripartenza del nostro Paese. E a questo proposito riaprire con prudenza non significa che abbiamo superato il tema virus”. Giusto, poi, puntare sulla crescita per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Duedi esenzione deisui. Questa ladi Alberto, fondatore di Brembo ed ex vice presidente di Confindustria, in una intervista rilasciata a la Repubblica. “Avremmo due vantaggi: far crescere le aziende e rilanciare l’occupazione dopo aver perso quasi un milione di posti di lavoro per colpa della pandemia”. Le progressive riaperture annunciate dal Governo Draghi sono “una scelta saggia – prosegue -. Purtroppo mi sembra che, invece, alcuni esponenti politici anche della maggioranza siano più interessati ai sondaggi quasi quotidiani sulle intenzioni di voto, che alla seria e duratura ripartenza del nostro Paese. E a questo proposito riaprire con prudenza non significa che abbiamo superato il tema virus”. Giusto, poi, puntare sulla crescita per ...

