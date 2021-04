Denis Bergamini, chiesto il processo per l’ex fidanzata del calciatore. L’accusa dei pm a Isabella Internò: “Concorso in omicidio” (Di lunedì 19 aprile 2021) Inizierà il 2 settembre l’udienza preliminare che vedrà imputata Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, morto in circostanze strane il 18 novembre 1989 sulla statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata dal pm di Castrovillari Luca Primicerio secondo cui il calciatore è stato prima narcotizzato e poi asfissiato meccanicamente attraverso uno strumento “soft”. Dopo quasi 32 anni dalla morte di Bergamini e numerose inchieste, concluse tutte con richieste di archiviazione, si arriva davanti a un giudice che dovrà valutare se le prove raccolte dalla Procura di Castrovillari sono sufficienti per andare in dibattimento. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Inizierà il 2 settembre l’udienza preliminare che vedrà imputatadeldel Cosenza, morto in circostanze strane il 18 novembre 1989 sulla statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata dal pm di Castrovillari Luca Primicerio secondo cui ilè stato prima narcotizzato e poi asfissiato meccanicamente attraverso uno strumento “soft”. Dopo quasi 32 anni dalla morte die numerose inchieste, concluse tutte con richieste di archiviazione, si arriva davanti a un giudice che dovrà valutare se le prove raccolte dalla Procura di Castrovillari sono sufficienti per andare in dibattimento. ...

