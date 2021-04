Covid, invito alla prudenza da professor De Nicolao: “Non allentare troppo presa su virus” (Di lunedì 19 aprile 2021) Da qui all’inizio del prossimo anno le vittime a causa del Covid-19 possono essere “ancora diverse migliaia”. Ma “il messaggio del nostro studio è che le nostre scelte possono fare la differenza”. A parlare a Sky TG24 è Giuseppe De Nicolao, professore ordinario di Analisi dei dati dell’Università di Pavia e tra gli autori di uno studio pubblicato su Nature Medicine che analizza i rischi di aperture totali e vaccini rallentati (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - QUANDO MI VACCINO?). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) Da qui all’inizio del prossimo anno le vittime a causa del-19 possono essere “ancora diverse migliaia”. Ma “il messaggio del nostro studio è che le nostre scelte possono fare la differenza”. A parlare a Sky TG24 è Giuseppe Dee ordinario di Analisi dei dati dell’Università di Pavia e tra gli autori di uno studio pubblicato su Nature Medicine che analizza i rischi di aperture totali e vaccini rallentati (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - QUANDO MI VACCINO?).

Advertising

SkyTG24 : Covid, invito alla prudenza da professor De Nicolao: “Non allentare troppo presa su virus” - tambu1991 : @Ciombe82 È una nuova zona speciale dove non vigono le restrizioni COVID dove si entra solo su invito - COVIDbot_ITA : RT @UNRIC_Italia: ?? Fai parte di un'organizzazione giovanile? Partecipa alla consultazione della Commissione Paneuropea per la Salute e lo… - UNRIC_Italia : ?? Fai parte di un'organizzazione giovanile? Partecipa alla consultazione della Commissione Paneuropea per la Salut… - hmqxvcn : RT @AurelianoStingi: Giusto per fugare i dubbi di alcuni, il long COVID è una realtà è non è nella festa del team morte, invito tutti gli i… -