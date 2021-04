Covid, a Bologna Più di 500 Ragazzi a Casa Dopo il Rientro, Le Elementari Sono Le Più Colpite (Di lunedì 19 aprile 2021) La scuola ha riaperto in presenza da poco più di sette giorni, eppure a Bologna e dintorni gli studenti costretti ad andare in quarantena Sono più di 500, a causa ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 aprile 2021) La scuola ha riaperto in presenza da poco più di sette giorni, eppure ae dintorni gli studenti costretti ad andare in quarantenapiù di 500, a causa ...

Advertising

repubblica : Covid, il crollo dei contagi a Piacenza finisce sotto al microscopio: ipotesi immunità di gregge - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - bordonpaolo : RT @AUSLBologna: Un ambulatorio mobile per la lotta al COVID. Un camper pronto a partire per offrire assistenza in tutta la provincia a chi… - corrierebologna : Covid in Emilia-Romagna, 877 nuovi casi e 32 vittime nelle ultime 24 ore. Risalgono i ricoveri - BasicLifeSupp : Covid. A Bologna arriva l’ambulatorio mobile per lo screening ai migranti -