Cos’è il cloud computing e perché usarlo nello studio professionale

(Di lunedì 19 aprile 2021) La trasformazione digitale è un processo che interessa tutti gli ambiti della società. Nonostante molte aziende si siano avvicinate a digitale e nuove tecnologie già da diversi anni, è proprio durante la pandemia che si è verificato un vero e proprio boom. In questa occasione, molti professionisti hanno utilizzato per la prima volta tecnologie innovative per lavorare da remoto. Naturalmente, il cambiamento interessa anche gli studi professionali, dai commercialisti ai consulenti del lavoro. Tali professionisti hanno trovato nella migliore tecnologia per lavorare in smart working e non solo. In effetti, è una soluzione che consente di lavorare ovunque, senza limiti di tempo e spazio, assicurando protezione e privacy. Ecco come funziona e quali sono le migliori soluzioni sul mercato.ile ...