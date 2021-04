Caso Campania. Brunetta: "Per accedere alla P.A. serve un esame" (Di lunedì 19 aprile 2021) “In questi giorni dal mondo sindacale, e non solo, vengono avanzate interpretazioni errate e fuorvianti del corso-concorso Ripam, che non rendono un buon servizio né ai tanti giovani impegnati nella formazione né alle amministrazioni che attendono le assunzioni dopo anni di blocco del turnover e impoverimento degli organici”. Lo scrive, in un intervento sul Mattino, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. “Lo dice il nome: il corso-concorso bandito dalla regione Campania il 9 luglio 2019 è una procedura che prevede due distinte fasi, quella del corso e quella del concorso, per il quale sono state messe a bando 2.243 posizioni lavorative con diversi profili professionali - spiega il ministro -. Attraverso due momenti preselettivi sono stati selezionati i partecipanti alla formazione, che si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “In questi giorni dal mondo sindacale, e non solo, vengono avanzate interpretazioni errate e fuorvianti del corso-concorso Ripam, che non rendono un buon servizio né ai tanti giovani impegnati nella formazione né alle amministrazioni che attendono le assunzioni dopo anni di blocco del turnover e impoverimento degli organici”. Lo scrive, in un intervento sul Mattino, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato. “Lo dice il nome: il corso-concorso bandito dregioneil 9 luglio 2019 è una procedura che prevede due distinte fasi, quella del corso e quella del concorso, per il quale sono state messe a bando 2.243 posizioni lavorative con diversi profili professionali - spiega il ministro -. Attraverso due momenti preselettivi sono stati selezionati i partecipantiformazione, che si ...

