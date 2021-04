Carnevali: 'La Superlega uccide la Serie A. Noi presi in giro' (Di lunedì 19 aprile 2021) SASSUOLO - Ai microfoni di RadioUno è intervenuto l'Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali : " Se va avanti il progetto della Superlega le grandi squadre incasseranno più soldi e allora ci rifaremo su ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) SASSUOLO - Ai microfoni di RadioUno è intervenuto l'Ad del Sassuolo Giovanni: " Se va avanti il progetto dellale grandi squadre incasseranno più soldi e allora ci rifaremo su ...

Advertising

marixgiuve : RT @Josse16068422: Carnevali, Amministratore Delegato U.S. Sassuolo Calcio: 'Andremo per vie legali' Mondo Intero: #SuperLeague #Super… - serieAnews_com : ?? #Carnevali (ad #Sassuolo) si scaglia contro #Inter, #Juve e #Milan #SerieA #Superlega #superleague - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Superlega, Carnevali: “Rischiano di uccidere la Serie A. Siamo stati presi in giro” - junews24com : Locatelli Juve, Carnevali: «Nessun accordo, adesso ci rifaremo sulle grandi» - - InterClubIndia : RT @marifcinter: Carnevali: 'Oggi abbiamo riunione in Lega, speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per… -